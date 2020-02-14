Владимир Путин помиловал троих россиян, осуждённых за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал 14 февраля указы о помиловании троих россиян — Павла Петрашова, Раисы Плетнёвой и Марины Чернышевой. Соответствующие распоряжения были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документам, 29-летний Павел Петрашов был осуждён в 2018 году Татарским городским судом Омской области после ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля. 61-летняя Раиса Плетнёва была осуждена в 2016 году судом Югры за убийство, а 48-летняя Марина Чернышева из Улан-Удэ с 2017 года отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. «Медиазона» пишет, что обе женщины заявляли, что стали жертвами домашнего насилия.

Во всех указах сказано, что решения о помиловании приняты «руководствуясь принципом гуманности».