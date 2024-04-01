Владимир Путин помиловал осуждённых женщин из ИК-6 Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле из женской исправительной колонии № 6 досрочно на свободу вышли три жительницы Свердловской области. Заключённых помиловал президент РФ.

Все осуждённые имеют более одного ребёнка и проживают на территории ИК-6 в «Доме ребёнка» во время отбывания наказания.

«При “Доме ребёнка” возводится общежитие для совместного проживания осуждённых женщин с детьми. Это двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1736,67 кв. м. В каждом жилом помещении будет проживать две женщины с детьми. В здании предусмотрено множество вспомогательных помещений для обеспечения комфортного проживания. Его планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. В настоящее время в “Доме ребёнка” при ИК-6 находятся 23 малыша до трёх лет — дети осуждённых. Их мамы содержатся в колонии и к своим детям приходят в отведённое время», — уточнили в ГУ ФСИН по Свердловской области.

Отметим, в марте 2024 года Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. Распоряжение касается беременных женщин, мам, имеющих несовершеннолетних детей, и заключённых, у которых родственники участвуют в СВО.