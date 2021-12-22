Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции 

Президент России Владимир Путин подписал закон «О полиции». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому закону полицейские для задержания подозреваемых смогут проникать в жилище, если там находится человек, на которого указали потерпевшие или очевидцы преступления. Раньше проникать в жилые помещения было разрешено только для того, чтобы задержать подозреваемых в преступлении.

Также полицейские смогут ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий, оцеплять жилые дома, досматривать граждан и автомобили в границах оцепления. При отказе от осмотра полицейские имеют право не впускать на оцеплённую территорию или не выпускать из неё до снятия оцепления.

Сотрудники правопорядка могут не представляться в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью полицейского и других людей или когда нужно незамедлительно пресечь преступление. Полицейский может назвать свои имя, фамилию и звание «сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий».

Кроме того, российским полицейским будет разрешено вскрыть любой автомобиль, если необходимо спасти чью-то жизнь при терактах или чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или если правоохранители полагают, что в автомобиле нарушитель находится в состоянии опьянения. Ещё одно основание для вскрытия авто — осмотр салона или груза, если есть подозрение, что внутри находятся запрещённые предметы. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны уведомить о проделанных манипуляциях в течение суток.

Также в документе говорится о том, что полицейские вправе осматривать места происшествий, помещения, транспортные средства, предметы, документы «в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях». Кроме того, при подозрении в краже правоохранителям разрешили досматривать граждан, их личные вещи и транспорт.