Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов

Глава государства Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту и его семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, бывший президент страны не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность относится в том числе к транспортным средствам экс-президента, средствам связи, документам, багажу, а также занимаемым им жилым и служебным помещениям.

Бывший глава государства может быть лишён неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.