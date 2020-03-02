Владимир Путин поддержал идею закрепить упоминание Бога в Конституции

2 марта Владимир Путин направил в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ, изложенные на 24 страницах. Среди них в том числе есть пункт, касающийся Бога.

Как пишет Znak.com, для этого будет дополнена 67 статья Основного закона страны. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в ней появятся следующие слова:

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство».

Напомним, изначально инициатива включения упоминания Бога в Конституцию принадлежала патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. При этом в СПЧ сочли данную поправку некорректной.

Статья 67 Конституции России также может быть дополнена поправкой о защите исторической правды:

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Как пишет РИА Новости, помимо этого президент предложил в своих поправках к Конституции установить русский народ государствообразующим, а также зафиксировать тезис о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

12 марта в России пройдут внеплановые заседания законодательных органов регионов, которые планируют утвердить проект поправок к Основному закону. Общероссийское голосование предварительно назначено на 22 апреля.