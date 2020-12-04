Владимир Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для инвалидов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение дать людям с ограничениями по здоровью возможность получать второе профессиональное образование за счет бюджета и попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову проработать этот вопрос на уровне правительства.

С предложением на эту тему на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья выступил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы просим поддержать идею, согласно которой люди, которые получили инвалидность после окончания вуза или колледжа и не могут работать по специальности, получили бы право на второе профессиональное образование за счет бюджетных средств», — сказал представитель КПРФ.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что людей с ограничениями по здоровью необходимо включать в трудовую деятельность. Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оформить эту инициативу и проработать в правительстве, пишет ТАСС.