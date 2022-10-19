Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом президент России объявил на заседании Совета безопасности РФ сегодня, 19 октября, во время прямой трансляции.

Президент отметил, что на территории этих четырёх регионов до их вступления в состав России уже было объявлено военное положение.

«Сейчас нам необходимо оформить этот режим в рамках российского законодательства, поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах РФ. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации», — сказал Владимир Путин.

Как следует из указа, военное положение будет введено 20 октября 2022 года. Путин отметил, что дополнительными полномочиями будут наделены главы регионов, в которых будет введено военное положение.

Отметим, что среди ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О военном положении», есть: приостановка деятельности любых общественных объединений, чья деятельность может подрывать безопасность страны (политические партии, религиозные объединения и другие), привлечение граждан для нужд обороны (территориальная оборона), возможность изъятия имущества для нужд обороны (с последующими компенсациями от государства), ограничение свободы передвижения, запрещение или ограничение самостоятельного выбора места жительства, запрет или ограничение собраний, митингов и демонстраций, введение комендантского часа и военной цензуры, усиление секретности деятельности местных и региональных органов власти.

Кроме того, в граничащих с Украиной (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) и недавно присоединившихся регионах страны введён средний уровень реагирования.

После вступительного слова Совет безопасности приступил к обсуждению основных вопросов. Президент России обозначил, что повестка касается корректировки концепции государственной миграционной политики. На момент публикации обсуждение в Совбезе РФ продолжается.