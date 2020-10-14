Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Об этом сегодня, 14 октября, ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

«Начать я бы хотел с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», — цитирует главу государства издание RT.

Также СМИ сообщают, что новый препарат «ЭпиВакКорона» зарегистрирован особым способом, и теперь медики должны будут уведомлять Росздравнадзор о каждом факте её применения.

«Информация для медицинских работников, выполняющих вакцинацию: данный лекарственный препарат зарегистрирован по особой процедуре регистрации, в связи с чем необходимо уведомить Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о каждом факте применения «ЭпиВакКорона» путём внесения информации в соответствующий раздел информационной системы ЕГИСЗ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на инструкцию к применению препарата, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

«ЭпиВакКорона» безопасна, первые 60 тысяч доз произведут же в ближайшее время, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января. При этом в числе побочных реакций на вакцину в инструкции указываются боль в месте введения и повышение температуры.