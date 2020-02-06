Владимир Путин назначил нового начальника Уральского управления СКР

Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал указ о назначении нового руководителя четвёртого следственного управления Главного следственного управления СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Им стал подполковник Виктор Обоскалов. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Обоскалов занимал должность врио главы Уральского управления СКР с конца 2019 года. Известно, что до 2009 года он работал в Камышловском, затем в Богдановичском районных следственных отделах прокуратуры Свердловской области. До перевода в четвёртое следственное управление ГСУ занимал должность руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Свердловского управления СКР, которое специализируется на преступлениях против государственной власти и преступлениях в экономической сфере.