Владимир Путин назначил нового главу Совета по правам человека

Новым главой Совета по правам человека при президенте РФ стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Соответствующий указ 21 октября подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также глава государства внёс изменения в состав СПЧ. Как пишет Znak.com, из него были исключены бывший руководитель Михаил Федотов, политолог Екатерина Шульман, глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров.

«Всё, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее», — написала на своей странице в Facebook Екатерина Шульман.

В обновлённый состав совета указом президента были включены Валерий Фадеев, исполнительный директор ФГУП МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.