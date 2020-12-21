Владимир Путин наградил четырёх металлургов ЕВРАЗ НТМК 

Владимир Путин подписал указ о награждении четырёх металлургов ЕВРАЗ НТМК за заслуги перед Отечеством. Сегодня, 21 декабря, работникам комбината государственные награды вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили нагревальщика металла Виктора Кучерявенко, благодаря которому в сортаменте цеха появилось более 40 групп балочных профилей, шпунта.

Такую же награду получил Олег Чернов, мастер участка подготовки промежуточных ковшей и вакуум-камер конвертерного цеха, а также Александр Сухов, оператор поста управления крупносортного цеха. Помимо основной работы, они обучают молодёжь тонкостям своей профессии.

​​​​​​​Евгений Куйвашев вручает награду Олегу Чернову Евгений Куйвашев вручает награду Николаю Глухих

Почётное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил Николай Глухих, заместитель начальника управления железнодорожного транспорта по грузовой работе на НТМК. Он установил систему информационного учёта транспорта, которая выявляет неисправные вагоны под погрузку.

Награждённые работают на комбинате более 30 лет и активно участвуют в жизни предприятия. У каждого из них имеется множество других наград разного уровня.