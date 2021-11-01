Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел, отличившихся при спасении погибавших, с высокими наградами

Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. В мероприятии приняли участие представители различных подразделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России.

Глава ведомства сделал акцент на том, что более чем 300-летняя история российской полиции наполнена яркими примерами доблести и отваги: «Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего – по зову сердца».

Министр подчеркнул: «Служба в полиции – не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным».

Обращаясь к награжденным, Владимир Колокольцев отметил, что их героические поступки получили высокую оценку руководства страны и министерства: «Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций министерства, основанных на верности Присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели».

Глава МВД России поблагодарил присутствующих за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества. Затем были оглашены Указ президента и ведомственные приказы.

Принимая государственную награду – медаль «За спасение погибавших», инспектор патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода 2-й роты ОБ ППСП УМВД России по г. Туле капитан полиции Наталья Демьянова, которая вместе с коллегами спасла из огня двоих детей и пятерых взрослых, выразила уверенность в том, что так же поступил бы каждый сотрудник: «Полицейский просто не имеет права пройти мимо чужой беды. Эта награда будет напоминать нам о ценности человеческой жизни. Служим России, служим народу!»

Награжденный медалью МВД России «За смелость во имя спасения» старший оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска по раскрытию имущественных преступлений УМВД России по г. Хабаровску майор полиции Александр Богатырев, спасший трехлетнего ребенка, который выпал после ДТП на проезжую часть, сказал: «Выбор профессии полицейского – это мой осознанный выбор. И сейчас я нисколько не жалею об этом. За годы службы мне довелось сталкиваться с различными жизненными ситуациями. Но все преодоленные трудности только добавили мне профессионального опыта, закалили характер и силу воли. Я с гордостью тружусь на благо Отечества, выполняя поставленные задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».

Удостоенный той же награды инспектор (ППСП) мобильного взвода в составе 1-й роты ОБ ППСП УМВД России по г. Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия лейтенант полиции Леонид Будаев, который вместе с напарником остановил горящий автобус и эвакуировал пассажиров, поблагодарил министра внутренних дел: «Очень волнительный момент – награждение. Не знаю даже, когда я больше переживал, - тогда или теперь. Ситуация была нештатная. С коллегой было действовать проще, и мы смогли справиться с последствиями быстрее. Благодарность и радость – то, что я ощущаю сейчас. Это гордость не только моя личная, но и всей моей семьи. Особенно детям важно знать и видеть, что полицейский – это человек, который всегда приходит на помощь. Это был ценный опыт, и он показал, что совершенствоваться нужно постоянно».

Также с ответными словами выступили начальник группы дознания отделения МВД России «Вилегодское» Архангельской области старший лейтенант полиции Евгений Гомзяков и курсант Казанского юридического института МВД России рядовой полиции Екатерина Кинчина.

Медалями «За спасение погибавших» награждены сотрудники ОБ ППСП УМВД России по г. Туле: инспектор патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода 2-й роты капитан полиции Наталья Демьянова, старший специалист группы по работе с личным составом капитан полиции Анастасия Сальникова, инспектор группы по работе с личным составом старший лейтенант полиции Дмитрий Жидовинов, инспектор отделения организации службы старший лейтенант полиции Виталий Рожков, которые спасли двоих детей и пятерых взрослых из горящего дома на проспекте Ленина. Заметив возгорание, сотрудники сообщили о произошедшем в дежурную часть и бросились на помощь людям. Дмитрий Жидовинов и Виталий Рожков направились в горящую квартиру, где находилась женщина и пятилетний ребенок, а сотрудницы полиции поднялись на этаж выше, куда уже перекинулся огонь, и организовали экстренную эвакуацию граждан.

Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены:

– инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Московской области старший лейтенант полиции Андрей Анохин, благодаря самоотверженности которого были спасены пожилой мужчина и его 10-летняя внучка, оказавшиеся в огненной ловушке в квартире дома на улице Мадонская;

– сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Александр Загорский и старший сержант полиции Алексей Купцов, которые на станции метро «Курская» спасли пассажира, упавшего на рельсы. Рискуя своими жизнями, они успели поднять пострадавшего на перрон буквально за секунду до прибытия поезда;

– старший оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска по раскрытию имущественных видов преступлений УМВД России по г. Хабаровску майор полиции Александр Богатырев стал очевидцем ДТП на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийской города Хабаровска. Получив удар, микроавтобус продолжил движение по круговой траектории. Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери на проезжую часть выпал ребенок. Полицейский подбежал к малышу, подхватил его на руки и перенес в безопасное место. Через несколько секунд неуправляемый автобус проехал там, где только что находился трехлетний мальчик. Мгновенная реакция полицейского предотвратила трагедию;

– старшие оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Богучанскому району Красноярского края капитаны полиции Виталий Ваганов и Гога Кобалия спасли из огня пятерых детей и их родителей. Заметив в ночное время горящие двухэтажный дом и два соседних жилых здания, они разбудили жильцов и приняли безотлагательные меры к их эвакуации;

– инспекторы ППСП мобильного взвода в составе 1-й роты ОБ ППСП УМВД России по г. Улан-Удэ лейтенант полиции Леонид Будаев и капитан полиции Бато Дамбаев сумели эвакуировать пассажиров из горящего автобуса в центре города Улан-Удэ. Полицейские заметили, что остановившийся на светофоре автобус загорелся. Огонь быстро распространился по днищу и перекинулся в салон. Тормозная система была повреждена и транспортное средство двигалось по оживленной магистрали. Леонид Будаев запрыгнул в салон автобуса и сумел припарковать его у обочины. Затем до прибытия пожарных расчетов полицейские приняли меры к ликвидации возгорания. Люди были спасены;

– участковый уполномоченный полиции пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» Калининградской области майор полиции Игорь Зубчик на служебном катере спас рыбаков, которых на надувной лодке уносило в открытое море. Несмотря на сложные погодные условия, полицейский обнаружил терпящих бедствие людей в десяти километрах от берега, взял их лодку на буксир и доставил на сушу;

– сотрудники отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставропольскому краю старшие лейтенанты полиции Роман Артемьев, Даниил Иноземцев, Роман Тищенко и Михаил Фоминых на горе Кара-Джаш оказали доврачебную помощь сорвавшемуся альпинисту, а затем, используя специальное снаряжение и подручные средства, эвакуировали его с высоты около трех тысяч метров. Спуск в сложных условиях продолжался более пяти часов;

– сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области старший лейтенант полиции Анатолий Корецкий и лейтенант полиции Дарбек Шукумов спасли автомобилистов из снежного плена. После ДТП в районе села Тасбулак в результате плохой видимости и снежных заносов более 30 машин застряли на дороге. Температура воздуха на тот момент опустилась ниже минус 30 градусов, а порывы ветра усилились до 25 метров секунду. В этих сложнейших условиях полицейские организовали выезд машин из затора и работу прибывшей спецтехники;

– сотрудники отделения МВД России «Вилегодское» Архангельской области – начальник группы дознания лейтенант полиции Евгений Гомзяков и старший оперуполномоченный (руководитель группы) группы уголовного розыска майор полиции Евгений Губкин, рискуя своими жизнями, спасли тонущего в ледяной реке подростка. Ранней весной жительница села Ильинское-Подомское сообщила полицейским о том, что в реке Виледь тонет ребенок. Течение было сильным и мальчика постепенно затягивало под лед. Сотрудники полиции поспешили к месту происшествия. Евгений Губкин положил на тонкий лед доску и пополз по ней к краю полыньи. Когда он попытался вытащить подростка из воды, лед треснул и проломился. Полицейский держался на плаву, и ребенок крепко ухватился за него. Совместными усилиями напарникам удалось вытолкнуть мальчика на лед. Подоспевшие коллеги подняли спасенного на берег и помогли выбраться из реки полицейским;

– старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Арзамасу Нижегородской области майор полиции Дмитрий Курташкин эвакуировал 30 человек из горящего общежития. Среди спасенных были четверо малолетних детей. Когда полицейский подбежал к зданию, войти в него было уже невозможно из-за едкого дыма. Тогда участковый поднялся на второй этаж по трубе, отыскал в задымленных коридорах и комнатах людей и вывел их в безопасное место. На пятом этаже он нашел двух испуганных пятилетних сестер, родителей которых не было дома. Еще двоих испуганных и растерявшихся детишек в возрасте семи и восьми лет полицейский вынес на руках и передал медикам;

– инспектор дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку Приморского края сержант полиции Андрей Вакуленко спас девушку от наезда автомобиля. Около полуночи в центре города полицейские оформляли дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. На патрульном автомобиле были включены световые сигналы, место происшествия обозначено светоотражающими конусами. Находясь на тротуаре, Андрей Вакуленко опрашивал участников ДТП. В этот момент иномарка, за рулем которой находился нетрезвый водитель, совершила столкновение с одним из автомобилей и выехала на тротуар. Полицейский среагировал мгновенно. Спасая жизнь девушки, он успел оттолкнуть ее в сторону, а сам оказался под колесами автомобиля. Андрей Вакуленко получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован;

– сотрудники Таймырского ЛО МВД России (УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу) начальник группы дознания майор полиции Инна Думлер, оперуполномоченный группы уголовного розыска капитан полиции Антон Шваб, старший инспектор специализированного отдела по обеспечению общественного порядка прапорщик полиции Владимир Корякин и водитель-сотрудник отделения материально-технического и хозяйственного обеспечения старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий спасли 12 туристов, которые в результате поломки двигателя моторной лодки двое суток провели без связи в труднодоступной местности на берегу Енисея;

– инспектор охраны общественного порядка УМВД России по г. Вологде старший лейтенант полиции Василий Савинов помог гражданину выбраться со второго этажа горящего деревянного дома. Выход из помещения был заблокирован огнем, поэтому полицейский с помощью найденных на придомовой территории досок и других подручных средств соорудил лестницу, подставил ее к оконному проему и, балансируя на карнизе, помог мужчине спуститься на землю;

– старший инспектор по особым поручениям УРЛС УМВД России по Архангельской области майор внутренней службы Сергей Волошаненко спас двоих тонущих детей. Полицейский находился в отпуске вместе с двухлетним сыном в поселке Витязево Краснодарского края. Он увидел, что примерно в 40 метрах от берега перевернулся надувной матрас, на котором находилось двое детей. Полицейский бросился им на помощь. Первой спас четырхлетнюю девочку. Передав ее матери, принялся искать ушедшего под воду трехлетнего мальчика. Несколько раз нырнув, заметил его на дне, поднял и вынес на берег. Ребенок был без сознания. Полицейский оказал ему первую помощь и малыш открыл глаза;

– курсант Казанского юридического института МВД России рядовой полиции Екатерина Кинчина спасла маленького мальчика из-под колес автомобиля. Это произошло во дворе дома № 50 по улице Короленко города Казани. Идя по тротуару, сотрудница полиции увидела, как на дорогу со стороны детской площадки выбегает ребенок. В этот момент ему навстречу двигался автомобиль. Екатерина Кинчина поняла, что водитель не успеет затормозить. Тогда отважная девушка вытолкнула малыша с дороги. А сама выйти в безопасное место уже не успела. Машина задела ее по касательной и не причинила серьезных травм.