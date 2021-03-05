Владельцы московского бюро переводов потребовали взыскать с Навального 10 млн рублей за моральный вред и «препятствование деятельности президента»

Владельцы бюро переводов «Ex Libris» Геннадий и Олег Егоровы обратились в суд с просьбой взыскать с оппозиционера Алексея Навального 10 миллионов рублей за причинение морального вреда — по их словам, Навальный препятствует работе бюро и Владимира Путина, пишут «Открытые медиа».

Егоровы утверждают, что из-за массовых акций в поддержку политика посетители не смогли добраться до их офиса и предприятие потеряло выручку. Также они обвиняют Навального в том, что его деятельность привела к «расколу в обществе», отчего бизнесмены были вынуждены расстаться с несколькими партнёрами по бизнесу. В то же время в информации на Google Картах указано, что «Ex Libris» не работает в субботу и воскресенье, в то время как акции протеста проходили именно по выходным дням.