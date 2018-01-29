Владельцев огнестрельного оружия могут обязать носить опознавательные знаки

В Госдуме разрабатывается законопроект, обязывающий владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов, со ссылкой на замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова пишет «Парламентская газета».

По словам Нилова, выступающего соавтором инициативы, вероятные нововведения коснутся примерно 8 млн владельцев огнестрельного оружия.

«Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — сказал депутат.

Также, по его мнению, человек с огнестрельным оружием не должен находиться в состоянии опьянения и не должен брать оружие «в общественные места, увеселительные заведения или в транспорт».