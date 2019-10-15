Владельцев новых машин обяжут устанавливать номера в день покупки

С 1 января 2020 года владельцы новых машин будут обязаны регистрировать автомобили и устанавливать госномера в день покупки в автосалонах.

«С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств". В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств», — сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

Мишуров добавил, что автосалоны будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера.

Это нововведение не коснётся рынка вторичных автомобилей.

В настоящее время у автовладельцев есть 10 дней со дня покупки, чтобы зарегистрировать машину.