«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за неудаление призывов к митингам

Мировой судья в Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 миллиона рублей за неудаление информации с призывами к участию в акции в поддержку Алексея Навального 31 января по восьми ссылкам, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд признал социальную сеть виновной в совершении правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП из-за несвоевременного удаления материалов по требованию Генпрокуратуры. Пресс-служба судов Петербурга сообщает, что Роскомнадзор 31 января направил в соцсеть восемь запросов на удаление информации, а «ВКонтакте» за сутки после этого не удалила материалы.

В марте «ВКонтакте» уже оштрафовали за неудаление призывов прийти на митинг 23 января — тоже на 1,5 миллиона рублей. По этой же причине миллионные штрафы в России получили «Одноклассники», Twitter и TikTok, протоколы также составили на Facebook и Google.