«ВКонтакте» изменит настройки приватности после серии уголовных дел за репосты

Операционный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов анонсировал полную приватность профилей после нескольких резонансных дел за экстремизм. Об этом топ-менеджер рассказал на своей странице. Рогозов также отметил, что компания «решительно выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете».

«В течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введём возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей», — пишет Рогозов.