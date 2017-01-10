Вкладчики Татфондбанка потеряли 4 миллиарда рублей

Почти 2 тысячи вкладчиков Татфондбанка неожиданно для себя оказались клиентами его дочерней структуры – «ТФБ-Финанс». Клиенты считают, что это было сделано «обманным путём», пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, клиентам банка с суммой вклада более миллиона рублей предлагали перевести деньги на другой счёт под более высокие проценты, с сохранением страховки. При этом сотрудники банка умалчивали, что делают вкладчиков клиентами «дочки» банка – инвестиционной компании «ТФБ-Финанс».

После введения Центробанком временной администрации в Татфондбанке 15 декабря 2016 года многие клиенты стали подавать заявления о страховом возмещении и обнаружили, что больше не являются клиентами банка.

Обратившиеся в кредитное учреждение вкладчики узнали, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка на общую сумму около 4 миллиардов рублей.

В пресс-службе министра экономики республики «Коммерсанту» сообщили, что «пока никаких решений проблемы нет».

Напомним, 13 декабря 2016 года Татфондбанк объявил о приостановке обслуживания клиентов из-за низкой ликвидности, ранее допустив технический дефолт по облигациям.

Татфондбанк является вторым по величине банком Татарстана.

Агентство новостей «Между строк»