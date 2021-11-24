ВК «Уралочка-НТМК» вышел в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации

Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали вторую победу над саратовским «Протоном» в Кубке Европейской конфедерации волейбола и вышли в 1/8 финала турнира.
В первый раз команды встречались 17 ноября в Саратове. Тогда свердловская команда выиграла со счётом 3:1. Во второй раз матч проходил в Нижнем Тагиле. Хозяйки выиграли две первые партии, в третьем и четвёртом сетах сильнее оказались гости.
В итоге встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Уралочки-НТМК». Самой результативной в составе свердловской команды стала Ксения Парубец, набравшая 31 очко.
«Если знаешь заранее, что уже проходишь в следующий тур, то начинаешь в голове какие-то вещи считать. Причём так происходит довольно часто именно в этом турнире, сегодня было у нас. Так не должно происходить, мы профессиональные спортсмены, и сегодня надо было доводить встречу до победы в трёх сетах. Расслабились, потом было тяжело возвращаться в игру. Но я рад, что удалось всё-таки победить сегодня», — отметил главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.