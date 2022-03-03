ВК «Уралочка-НТМК» уступила московскому «Динамо» 

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» уступила московскому «Динамо» со счётом 2:3. 2 марта команды провели перенесённый матч Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

В стартовом сете между «Уралочкой-НТМК» и «Динамо» была равная борьба. Свердловские спортсменки набирали очки во всех компонентах: Елизавета Котова усложняла подачу, Елизавета Фитисова и Ксения Смирнова хорошо действовали на блоке, а Айлама Сесе и Ксения Парубец преуспевали в атаке. «Динамо» всё же удалось вырваться вперёд на три очка. Команда Михаила Карполя взяла тайм-аут, но это не помогло победить в сете. Соперники выиграли партию со счётом 25:16.

Второй сет также начался с равной борьбы, «Динамо» снова сделало рывок и оказалось впереди на три очка. Несмотря на сильную подачу Елизаветы Котовой и эйс от Ксении Смирновой, московская команда одержала победу в партии со счётом 25:22.

В третьем сете равная борьба снова переросла в преимущество московских спортсменок, но «Уралочка-НТМК» не собиралась сдаваться и выровняла счёт. «Динамо» стало ошибаться, команда Михаила Карполя завладела преимуществом в три очка. В конце партии москвички не смогли справиться с атаками Ксении Парубец и Ксении Смирновой и проиграли свердловской команде со счётом 25:17.

Четвёртый сет начался с рывка «Уралочки». Свердловская команда повела в три очка, что вынудило тренерский штаб «Динамо» брать тайм-аут в самом начале сета. У «Уралочки» хорошо работал блок, и «Динамо» стало много ошибаться. Безупречно в атаке действовала Ксения Смирнова, и уральская команда смогла повести в счёте. Постепенно московские спортсменки смогли сравнять счёт. Борьба за партию длилась до конца, но сильнее оказалась «Уралочка-НТМК» — 26:24.

Пятая партия началась с рывка «Уралочки», отлично работал блок свердловской команды. 6:1 повели уральские спортсменки, но «Динамо» тут же смогло забрать себе преимущество. В решающих моментах хорошо сыграла лидер московской команды Наталия Гончарова, которая заработала несколько очков в атаке, и «Динамо» одержало победу в партии со счётом 15:12 и в игре — 3:2.

В женской Суперлиге «Уралочка-НТМК» занимает 7-е место и имеет в активе 33 очка. 21-й тур Суперлиги пройдёт 5 марта. Там уральская команда по волейболу встретится с «Минчанкой».