Визовые центры в Екатеринбурге остановили приём заявлений из-за локдауна

В Екатеринбурге визовые центры иностранных государств временно приостановили приём документов на визы из-за пандемии коронавируса, пишет Znak.com.

В сообщении VFS.Global — компании-партнёра посольства Чехии в России — говорится, что приём заявлений в региональных центрах приостановлен с 25 октября. До 7 ноября также прекращён приём документов на визу в центрах, относящихся к округу генконсульства Венгрии.

«Региональные визовые центры, находящиеся под консульской юрисдикцией Москвы (в том числе Екатеринбург), временно не будут принимать заявлений, начиная с 25 октября 2021 года до 7 ноября 2021 года», — говорится в уведомлении на сайте GVCW, принимающей заявки на визы в Грецию.

Представители компании ссылаются на документы о введении локдауна в Москве.

По данным туроператоров, также в Москве приостанавливается приём документов на визы компаниями, работающими и с консульствами Италии, Германии, Польши. Во всех случаях в Москве, где введены более жёсткие карантинные меры, чем в Екатеринбурге, работа визовых центров прекращается позже, с 28 октября.