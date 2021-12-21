Виталий Мутко спрогнозировал повышение ставок по ипотеке в 2022 году

Глава института развития в жилищной сфере «Дом.рф» Виталий Мутко спрогнозировал увеличение процентных ставок по ипотеке в 2022 году. В следующем году ставки по ипотечному кредитованию составят 10–10,2%, а число выданных кредитов уменьшится более чем на четверть.

Как сообщает РБК, 17 декабря Центральный банк поднял ключевую ставку до 8,5%. После этого пошли вверх и ипотечные ставки.

«Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше», — заявил Виталий Мутко в интервью РБК.

По его словам, на льготную ипотеку сейчас приходится около 30% выдаваемых кредитов, а остальное — рыночная ипотека, в основном на покупку готового жилья. Согласно мониторингу предложений, средневзвешенные ставки на 19 декабря составляли 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% по кредитам на покупку готового жилья.

За 11 месяцев 2021 года выдано 1,7 млн кредитов. По мнению главы компании «Дом.рф», замедление выдачи ипотеки меньше скажется на первичном рынке, потому что количество договоров долевого участия сейчас не уменьшается, а льготную ипотеку заменили рыночная и семейная.