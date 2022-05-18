Висимский заповедник ищет волонтёров для разработки новых туристических троп по Весёлым горам 

В Свердловской области стартует проект по обустройству вело- и пешеходных всесезонных туристических троп на хребте Весёлых гор, в который входят гора Весёлая, Старик-Камень, гора Оборотная, Билимбай, Острая и Белая. Прокладывать маршрут по горному хребту будут волонтёры вместе со специалистами Висимского заповедника, АНО «Лаборатория внутреннего туризма» и сообществом путешественников «Ural Travellers. Уральские покатушки», сообщает департамент информполитики региона.

Директор Висимского заповедника Михаил Фёдоров отмечает, что в самом заповеднике с момента его основания не предусматривались туристские маршруты, однако территория привлекает большое внимание своей уникальностью.

«У любителей активного туризма популярностью традиционно пользовалась прилегающая к Висимскому заповеднику охранная зона. Это замечательная территория в горной части Среднего Урала. Туристские маршруты здесь проложены очень давно. Наша задача — сделать эти тропы, с одной стороны, более удобными и безопасными для туристов, а с другой — минимизировать ущерб природе, ведь где есть человек, там есть огонь, мусор, вытоптанные поляны и иногда браконьерство», — сказал Михаил Фёдоров.

Проект по созданию туристических троп пройдёт в два этапа с привлечением волонтёров. Первый — ревизия маршрутов. Второй этап — расчистка и обустройство троп в соответствии с разработанной концепцией. Первый волонтёрский лагерь заедет в охранную зону Висимского заповедника в первые выходные лета.

«На протяжении трёх недель каждые выходные на разных отрезках большой тропы будут работать по три группы волонтёров, в каждой по 8–10 человек. Руководить группами будут опытные сопровождающие из числа работников Висимского заповедника. В день каждая группа будет проходить 15–20 км. Двигаясь по маршруту, каждый волонтёр будет работать со специальным чек-листом, обозначать сигнальной лентой отметки для будущей маркировки. Также отдельно маршрут пройдут велосипедисты», — рассказал директор «Лаборатории внутреннего туризма», сооснователь сообщества «Ural Travellers. Уральские покатушки» Вячеслав Пестриков.

Волонтёры пройдут пешком при полной экипировке — с рюкзаками, палатками, продуктами и инструментом — от места сбора до конечной точки заданного отрезка маршрута и обратно. Ночевать будут в уральской тайге в палатках. У каждой группы будет сопровождающий с аптечкой и рацией. Регистрация на первый инспекционный тур уже началась, подать заявку можно, написав на почту. Для регистрации необходимо указать ФИО, возраст и контактные данные.

СПРАВКА

Весёлые горы — это горный хребет, вытянувшийся на 52 километра с севера на юг, от долины реки Чауж до верховьев реки Казачий Шишим. Большая часть Весёлых гор совпадает с главным уральским водоразделом, то есть тут проходит граница Европы и Азии. Первым в письменных источниках название «Весёлые горы» использовал писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.