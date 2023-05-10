Вирусные «повестки» в военкомат начали приходить на электронную почту жителям Нижнего Тагила

Сегодня, 10 мая, на электронную почту тагильчан стали массово приходить фейковые мобилизационные предписания от якобы «Главного управления военного комиссариата МО РФ». В документе со ссылкой на закон «О воинской обязанности и военной службе» адресата призывают 11 мая к 08:00 явиться в военный комиссариат для уточнения данных. Такое письмо поступило и на электронный адрес редакции АН «Между строк».

В документе уточняется, что при себе нужно иметь свидетельство о рождении, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также просят взять с собой справку с места жительства и о семейном положении, документ с места работы или учёбы, шесть фотографий размером 3 на 4 см, документ об образовании, медсправки о состоянии здоровья и имеющиеся удостоверения об участии в военно-патриотических молодёжных и детских организациях. Кроме того, в подозрительном письме содержится оригинал электронной поветки. Однако прикреплённый файл в формате zip загрузить не удаётся из-за оповещений антивирусной программы о возможной угрозе.

Сегодня фейковые повестки стали приходить и в другие регионы России. Как пояснили редакции «Телепорт.рф» в военном комиссариате Амурской области, мобилизационные предписания электронной почтой не направляются. Кроме того, в таком письме не указано, кому оно адресовано, а в графе отправителя дана ссылка на несуществующую структуру — «Главное управление военного комиссариата МО РФ». Скорее всего, прикреплённый файл содержит опасный компьютерный вирус, открывать приложение не советуют.