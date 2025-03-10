Виртуальная диспансеризация. Прокуратура Свердловской области принимает жалобы от пациентов, обнаруживших фиктивные записи о посещении врачей в медицинских картах

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила, обнаружившая на портале «Госуслуги» запись об оказании ей медицинских услуг, хотя на самом деле никаких врачей тагильчанка не посещала. Девушка рассказала, что нашла на сайте раздел, где можно проверить посещения врачей с 2016 года. В сведениях об оказанных медицинских услугах и их стоимости было отмечено, что в декабре 2023 года она прошла диспансеризацию, хотя тагильчанка утверждает, что не проходила её полностью никогда, а лишь один раз была в «кабинете здоровья» в Городской поликлинике № 4.

Как позднее выяснилось, девушка не единственная, кто столкнулся с такой ситуацией. Другие жители Нижнего Тагила и Свердловской области также обнаруживают у себя на «Госуслугах» виртуальные приёмы врачей.

Ещё в 2019 году на тот момент депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин обнаружил в истории посещения врачей приёмы, на которых не был, о чём сообщил в своих социальных сетях.

«И на вакцинацию, и на диспансеризацию, и ко всем профильным врачам на приёмы ходил. Кровь брали, рост мерили. Причём умудрялся я это делать в Екатеринбурге, хотя физически в некоторые из этих дней находился на работе в Москве. Всего за моё “лечение” больницей таким образом было освоено 4535 рублей. Начали проверять по знакомым и просто обратившимся в приёмную гражданам — ровно такая же картина. Массовые приписки, мошенничество и освоение денег <…> Так, на бумаге достигаются нужные показатели вылеченных граждан. При том, что граждане реальные часто не могут получить положенные им услуги», — написал политик.

В связи с участившимися случаями предоставления учреждениями недостоверных сведений о якобы оказанной медицинской помощи, которая в действительности не предоставлялась, прокуратура Свердловской области организовала горячую линию для приёма обращений граждан по вопросам фактического оказания медицинских услуг. Горячая линия действует с 4 по 14 марта 2025 года.

Чтобы проверить информацию об оказанных медицинских услугах и их стоимости, необходимо:

Авторизоваться на портале «Госуслуги». Перейти на страницу «Моё здоровье». Выбрать вкладку «Сведения об оказанной медицинской помощи». Убедиться в корректности указанных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол). Указать номер полиса ОМС. Выбрать интересующий период времени. Заказать справку.

В случае обнаружения недостоверной информации об оказанной медицинской помощи, в том числе о прохождении диспансеризации без фактического оказания услуг, прокуратура просит обратиться на телефон «горячей линии»: +7 (343) 376-82-61 до 14 марта 2025 года в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:48), в пятницу — до 17:00.

При обращении необходимо предоставить адрес проживания, контактный телефон, наименование медицинской организации, предоставившей недостоверную информацию, и подробное описание сути проблемы.

Помимо горячей линии, можно обратиться с заявлениями лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21, или воспользоваться интернет-приёмной на сайте прокуратуры области.

По всем поступившим обращениям будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений, органы прокуратуры примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав жителей Свердловской области.