Виды Екатеринбурга нанесут на купюры номиналом 5 тысяч рублей

Изображение достопримечательностей Екатеринбурга будет представлено на новых 5-тысячных купюрах, решение принял Совет директоров Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее на банкноте номиналом 5000 рублей были изображены достопримечательности Хабаровска.

«Важным направлением работы, определённым в новом документе, станет поэтапная модернизация банкнот с целью повышения их качества. В 2021–2025 годах будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей», — говорится на сайте ЦБ.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, которые будут дополнены на оборотной стороне изображениями федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, — Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов соответственно.