Видеопрезентация принципиально нового ŠKODA RAPID

Марка ŠKODA представляет российскому рынку новинку — ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ŠKODA RAPID в формате уникальной видеопрезентации модели.

Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться на сайте и в наших сообществах «ВКонтакте» и Instagram с 16 по 23 мая, по одному уникальному видео ежедневно.

Вместе с ведущим автожурналистом Александром Коростелевым мы подготовили серию видеообзоров, максимально раскрывающих новый ŠKODA RAPID. В них мы расскажем вам об истории модели, о дизайне автомобиля и об уникальных SIMPLY CLEVER решениях, вместительном багажнике и просторном салоне, мультимедийной системе, о широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.

Зарегистрируйтесь и Вы увидите ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ŠKODA RAPID в числе первых: https://bit.ly/3fJ4yGZ.

Присоединяйтесь, будет интересно!

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