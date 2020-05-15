Видеопрезентация принципиально нового ŠKODA RAPID

Марка ŠKODA представляет российскому рынку новинку — ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ŠKODA RAPID в формате уникальной видеопрезентации модели.
Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться на сайте и в наших сообществах «ВКонтакте» и Instagram с 16 по 23 мая, по одному уникальному видео ежедневно.
Вместе с ведущим автожурналистом Александром Коростелевым мы подготовили серию видеообзоров, максимально раскрывающих новый ŠKODA RAPID. В них мы расскажем вам об истории модели, о дизайне автомобиля и об уникальных SIMPLY CLEVER решениях, вместительном багажнике и просторном салоне, мультимедийной системе, о широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.
Зарегистрируйтесь и Вы увидите ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ŠKODA RAPID в числе первых: https://bit.ly/3fJ4yGZ.
Присоединяйтесь, будет интересно!
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