Видеонаблюдение на рабочем месте и правила для удалёнки. Рассказываем, как изменится Трудовой кодекс РФ 

С 1 марта 2022 года в России начнёт действовать обновлённая редакция Трудового кодекса. Изменения коснутся охраны и условий труда, сообщают NEWS.ru.

Десятый раздел обновлённого кодекса связан с профилактикой несчастных случаев на работе. Теперь работодатель обязан будет фиксировать микротравмы, вести видеонаблюдение на рабочем месте, проводить инструктаж с теми, кто работает дистанционно, и приостановить работу, если она опасна.

«Как может появиться микротравма? Предположим, человек работает у станка и ему попадает в глаз металлическая стружка. Если он самостоятельно вынул инородный предмет из глаза и продолжил работать — это микротравма. Все микроповреждения теперь должны регистрироваться, но, что важно, исключительно по заявлению самого работника», — прокомментировал изменения омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин.

Кроме того, с 1 марта работодателей обяжут приостановить работу, если условия на рабочем месте относятся к 4-му классу опасности. При этом на время такого простоя за работниками будет сохранён средний заработок.

Ещё одно нововведение — использование систем дистанционного контроля. Работодатель может использовать разного рода программные комплексы, собирать информацию с помощью средств аудио- и видеофиксации, а также датчиков. Дистанционный контроль позволит серьёзно повлиять на рабочий процесс и определение травм на производстве.

Также появились новые требования для сотрудников, работающих удалённо. Если перевод сотрудника на удалёнку осуществлён в соответствии с допсоглашением, то работодатель обязан проводить инструктаж по работе с выданным им оборудованием.

«В марте 2020 года мы проводили инструктаж по охране труда для компаний и рассказывали о том, почему нельзя работать с ноутбуком, лёжа в ванне. Казалось бы, смешно. Но здесь нужно понимать, что ответственность за жизнь и здоровье лежит не только на работодателе, но в том числе и на самом работнике», — говорит эксперт.

В новой редакции ТК РФ содержатся статьи, согласно которым работник должен в обязательном порядке сообщать работодателю об ухудшении условий труда либо о появлении рисков нанесения вреда своему здоровью.