Вице-спикера Нижнетагильской гордумы Алексея Балыбердина возмутили разноцветные флаги в колонне на параде 9 мая. Но ЛГБТ-пропаганда тут ни при чём

Зампредседателя Нижнетагильской городской думы Алексей Балыбердин возмутился фотографией с демонстрации 9 мая, где школьники шли в колонне с разноцветными флагами. Снимок был показан на заседании по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму.

«Часто на молодёжных, спортивных мероприятиях рядом с флагами Российской Федерации присутствуют разноцветные флаги. Они какую смысловую нагрузку несут? Вот флаги жёлтый, розовый, синий, красный, без гербов, без всего, они зачем? Зачем в колонне молодёжи флаги всех цветов радуги? Это часто бывает: какое-то мероприятие молодёжное, почему нельзя сделать российские флаги, почему вместо розового флага нельзя сделать российский флаг? Флаг — это всё-таки символ, который несёт определённую смысловую нагрузку», — спросил Алексей Балыбердин.

Замначальника профильного управления мэрии Анна Афонасьева пояснила, что флаги в данном случае создают атмосферу праздника.

«Такая картинка сложилась, потому что они идут рядами, здесь идут наши городские молодёжные организации. Не предполагалось, что это будет символизировать радугу, это просто шествие с флагами, чтобы украсить колонну», — ответила Анна Афонасьева.

Эти аргументы не показались Балыбердину убедительными, и он попросил впредь использовать на мероприятиях только триколор.

При этом сам депутат позже пояснил журналисту АН «Между строк», что в своём возмущении не имел в виду ЛГБТ-пропаганду со стороны организаторов, а просто не увидел смысла в разноцветных флажках.

Отметим, что на подпрограмму «Патриотическое воспитание молодых граждан Нижнего Тагила» в этом году были выделены рекордные 15 млн рублей: около 2,5 млн рублей — из областного бюджета и почти 13 млн — из местного. В 2023 году успели провести 980 мероприятий, охватив почти 61 тысячу человек.

Сегодня в Нижнем Тагиле действует 23 отряда всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», в которые вступили около 200 тагильчан, и 9 отрядов движения юных пограничников, где занимаются 189 человек. В профессиональных образовательных организациях работает 13 военно-патриотических клубов, где занимаются 200 воспитанников. Также ведут свою работу общественные молодёжные объединения, где в трёх военно-патриотических клубах занимаются 400 человек.

В городе проходят исторические, героико-патриотические мероприятия: в частности, митинги, интеллектуально-познавательные игры, викторины и конкурсы, фестиваль патриотической песни «Афганский ветер», конкурс «Время героев», торжественное посвящение школьников в ряды юнармейцев, а также акции «Память» и «Ветеран». В рамках патриотического воспитания молодёжи проводят занятия по строевой, огневой и специальной подготовке, военно-спортивные игры и соревнования: «Зарница», «Победа».

«Проводятся уроки мужества, экскурсии, культурно-просветительские мероприятия по увековечиванию памяти тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, в том числе участников СВО. Ведётся архивная работа по поиску пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В этом году три поисковых отряда выезжали на места захоронения. В декабре запланирован историко-патриотический форум “Патриот”, где впервые покажут реконструкцию боёв, проходивших в Нижнем Тагиле в 1918 году», — отметила Анна Афонасьева.

Она также сказала, что замечание Алексея Балыбердина по поводу использования разноцветных флагов на мероприятиях патриотической направленности будет принято к сведению.