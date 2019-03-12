Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил отменить норму Конституции, устанавливающую верховенство международного права

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил подумать о пересмотре нормы Конституции РФ, закрепляющей верховенство международного права над национальным законодательством, пишет ТАСС.

По мнению Толстого, об этом необходимо подумать в связи с тем, что выпады в адрес России со стороны международных структур учащаются. В качестве примера депутат привёл различные инициативы, выдвигаемые в международных парламентских организациях с целью очернения России.

«Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего основного закона», — заявил Толстой.

Он рассказал, что недавно российская делегация приняла участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы лейтмотивом всей работы вновь становится обвинение России в агрессии. Это Керчь, это давление на независимые страны Прибалтики, Украину с открытием "Северного потока — 2", создание в ОБСЕ очередной комиссии по расследованию гибели Бориса Немцова, в которую будут поставлять свои материалы общественные организации, существующие и так на западные гранты. Все эти заявления и действия в наш адрес никак нельзя назвать ни критикой, ни партнёрством. Это откровенное и самое наглое хамство, на которое ещё способны современные европейские политики», — подчеркнул Толстой.

Напомним, в 2018 году Пётр Толстой после внесения в Госдуму законопроекта об ограничении ввоза импортных лекарств предложил лечиться боярышником и корой дуба.