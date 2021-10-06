Вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержали по делу о хищении 50 млн рублей

Обвиняемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка и экс-замминистра Минпросвещения Марина Ракова задержана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве», — сообщила Ирина Волк.

До последнего времени Марина Ракова числилась в федеральном розыске, ей было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и управляющего директора банка Евгения Зака. Они являются фигурантами дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) против Марины Раковой. Также по этому делу арестована Кристина Крючкова — преподаватель РАНХиГС, занимавшая пост исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»).

Инкин раньше руководил Фондом новых форм развития образования, который указан в деле Раковой, а Зак был его заместителем. По версии следствия, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования в рамках нацпроекта «Образование», который нанял в качестве субподрядчика «Шанинку». Однако по нескольким контрактам работы выполнены не были. Ущерб от действий Раковой следствие оценило в 50 миллионов рублей. Дома и на рабочих местах Марины Раковой прошли обыски, после чего она выключила телефон и скрылась от следствия.

Марина Ракова с октября 2018 по март 2020 года занимала пост заместителя министра просвещения России, после чего глава Сбербанка Герман Греф сообщил о её назначении вице-президентом кредитной организации. В пресс-службе банка заявили, что претензии к бывшему замминистра не имеют отношения к деятельности Сбербанка.