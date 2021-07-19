Вице-премьеры станут кураторами федеральных округов

Во всех федеральных округах России появятся курирующие вице-премьеры. Кураторы будут отвечать за выполнение национальных проектов и решать вопросы по предоставлению регионам финансовой помощи, сообщает РБК.

Источник издания в аппарате правительства заявил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано, новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

По данным источника, курировать Уральский федеральный округ, в который входит Свердловская область, будет первый зампред военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Юрий Борисов.

В правительстве считают, что институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов. Вице-премьеры будут отвечать за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закреплённой за ними территории, вопросы предоставления регионам финансовой помощи.

О необходимости изменения подхода к работе с территориями со стороны правительства сообщил 30 июня во время прямой линии президент Владимир Путин.