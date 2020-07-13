Вице-мэр Александр Гудач обогнал главу Горноуральского городского округа по доходам и автопарку

Первый замглавы Горноуральского городского округа Александр Гудач обогнал своего босса по доходам и автопарку в 2019 году. Данные о доходах и имуществе приводятся в декларациях, опубликованных на официальном сайте ГГО. Согласно документам, Гудач получил в прошлом году свыше 2,7 млн рублей. В его пользовании имеются два дома, квартира и три земельных участка. В автопарке многодетного отца автомобиль Nissan Navara, снегоход Yamaha, лодка Yamaran.

Доходы главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова уменьшились в 2019 году почти на 225 тысяч рублей и составили чуть больше 1,7 млн рублей. Супруга Летникова получила 144,3 тысячи рублей. Чета по-прежнему пользуется двумя квартирами, двумя жилыми домами и двумя земельными участками. Автопарк Летниковых пуст.



Дмитрий Летников



Директор управления хозяйством ГГО Валерий Кузьминых получил в прошлом году более 1,4 млн рублей. В его автопарке Nissan X-Trail. Руководитель аппарата администрации Горноуральского округа Владимир Черных задекларировал 1,3 млн рублей. Он ездит на Skoda Oktavia и Renault Logan. Доходы замглавы администрации ГГО Виктора Ищенко составили чуть больше миллиона рублей. Он предпочитает Volkswagen Passat. Начальник управления культуры и молодёжной политики Никита Попов также получил в 2019 году около миллиона рублей.

Среди глав территориальных администраций самым богатым оказался Геннадий Малков из Черноисточинска с доходами 909 тысяч рублей и Nissan Murano в автопарке.

В думе ГГО самые большие доходы задекларировали: индивидуальный предприниматель Владимир Черняев (4,5 млн рублей), руководитель ЗОЛ «Ленёвский» Ольга Шевченко (2,2 млн рублей), директор ГКУ СРЦН «Южаковский» Пригородного района Ирина Будяк (1,2 млн рублей), спикер коллегиального органа Владимир Доможиров (1,5 млн рублей), заведующая филиалом МБОУ СОШ № 2 «Башкарская СОШ» Ольга Михайлова (1,1 млн рублей). Меньше всего денег — всего 120 тысяч рублей — в прошлом году заработал предприниматель Александр Симонов.