Вице-губернатор Свердловской области Бидонько стал депутатом Госдумы

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько станет депутатом Госдумы, соответствующее постановление опубликовал Центризбирком России.

Бидонько был четвёртым номером в списке партии «Единая Россия» от Свердловской области, но партия получила на выборах в регионе всего два мандата — они достались депутату Госдумы Павлу Крашенинникову и главе свердловского исполкома ОНФ Жанне Рябцевой. Губернатор Евгений Куйвашев, который возглавлял список, отказался от мандата. Бидонько удалось пройти в нижнюю палату парламента после того, как другие выигравшие выборы кандидаты из списка партии отказались от своих мандатов.

Ранее Сергей Бидонько уже работал депутатом Госдумы, он избрался по Серовскому одномандатному округу в 2016 году, однако перешёл на работу в правительство Свердловской области в 2018 году.