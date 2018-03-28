Вице-губернатор Кузбасса назвал митинг в Кемерове «спланированной акцией по дискредитации власти»

Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов заявил, что стихийный митинг в Кемерове в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» — это «спланированная акция, направленная на дискредитацию власти», пишет РИА Новости.

«Мы делаем выводы, что это была чёткая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодёжи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — сказал он.

По его словам, посочувствовать на митинг пришли только 25-30% его участников. Вице-губернатор отметил, что рядом с ним стояли несколько человек, которые вели себя «абсолютно неадекватно», не понимая, что они кричат и за что поднимают руки.

«И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, — поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чём-то должно говорить», — добавил он.

На вопрос о том, почему губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не вышел на митинг, Чернов ответил, что это было правильное решение. Он сказал, что глава региона встретится 28 марта с родственниками погибших.

Напомним, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошёл пожар, в результате погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. Ещё несколько десятков человек пострадали. Накануне в центре Кемерова прошел стихийный митинг в память о погибших во время пожара. К собравшимся выходили мэр Кемерова Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев.

Тулеев заявил президенту России Владимиру Путину, что на стихийном митинге находятся не родственники погибших, а «оппозиционная сила». По его словам, они спекулируют «на горе людском». Губернатор также извинился перед Путиным за пожар в торговом центре.