Вице-губернатор Бидонько обсудил с Медведевым работу по нацпроектам

2 июля Дмитрий Медведев провёл заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В видеоконференции принял участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

«Новые больницы, школы, дороги, многое другое, что предусмотрено в рамках национальных проектов, конечно, должны появляться в регионах. Прошло уже достаточно времени с момента начала работы. Где-то можно и какие-то итоги подвести. Посмотрим, насколько эффективно организован процесс. Выслушаем наших коллег – руководителей регионов, губернаторов: какие есть проблемы, которые, на ваш взгляд, работе мешают или сдерживают её, и какие усилия нужны, чтобы работа шла быстрее», – обратился к участникам заседания Медведев.

Премьер-министр напомнил, что на реализацию 12 нацпроектов на 2019 год предусмотрено более 1,7 трлн рублей из федерального бюджета. В Свердловской области в их рамках уже реализуются 57 региональных проектов. В 2019 году на них планируется потратить более 29 млрд рублей.