ВГОК в Нижнем Тагиле столкнулся с угрозой банкротства и невыплатой зарплат

Ситуация на Высокогорском горно-обогатительном комбинате (ВГОК) в Нижнем Тагиле становится всё более тревожной. Арест счетов со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) и санкции от УФССП на дебиторскую задолженность поставили под угрозу не только работу опасных производственных объектов, но и возможность выплаты заработной платы сотрудникам, пишет «Правда УРФО».

Представители ВГОКа, входящего в группу НПРО «Урал», на недавних судебных разбирательствах с ПАО «Россети Урал» озвучили размеры долгов: по состоянию на октябрь 2024 года сумма требований за электроэнергию достигла 253 млн рублей.

«Всё вышеуказанное создаёт риск банкротства предприятия. Вынесение вышеуказанных постановлений привело к тому, что у ВГОКа отсутствуют поступления на расчётные счета для осуществления производственной деятельности, оплаты услуг, товаров, выплаты заработной платы работникам предприятия и оплаты обязательных платежей: налогов и иных отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды», — заявил представитель ВГОКа в суде.

Кроме того, в связи с задержками заработной платы и многочисленными жалобами работников предприятия и иных лиц в прокуратуру и Государственную инспекцию труда в адрес руководителя предприятия госорганами были внесены представления и предписания о недопустимости нарушения трудового законодательства, а сам ВГОК привлечён к административной ответственности.

Напомним, что ВГОК уже сталкивался с требованиями о банкротстве из-за долга в 925 млн рублей, который в 2023 году стал сигналом тревоги. С 2018 года предприятие регулярно получает уведомления о возможном ограничении поставок электроэнергии, тепла, воды и других жизненно необходимых ресурсов. Тем не менее комбинат пытается справиться с финансовыми трудностями и исполняет свои обязательства перед кредиторами. Так, в последние годы предприятие исправно перечисляло средства на погашение долгов в размере 1,2 млрд рублей в 2020 году, 1,54 млрд в 2021-м и 1,67 млрд в 2022-м. За первые восемь месяцев 2023 года этот показатель составил 1,03 млрд рублей