Происшествия

«Везде грязь и стоит жуткая вонища». На Вагонке из-за засора канализации подтопило улицы

25.02.2021 15:02
«Везде грязь и стоит жуткая вонища». На Вагонке из-за засора канализации подтопило улицы

Коммунальная авария произошла сегодня, 25 февраля, на Ленинградском проспекте. Вода из люков полилась на дорогу, доставив жителям множество неудобств.

«Пар идёт, лёд растаял там. Везде грязь и стоит жуткая вонища», — поделилась жительница района Юлия Мазина.  

Причиной подтопления стал засор коммунальных сетей. 

«Произошёл засор канализации в районе дома на Окунева, 38. Вода пошла наружу из колодцев. “Водоканал” засор устранил, выход воды прекращён», — рассказал АН «Между строк» заместитель главы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.

Сейчас последствия аварии устраняют дорожные службы и МУП «Тагильский трамвай».

 

Видео: Андрей Волегов-Князев
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