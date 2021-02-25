«Везде грязь и стоит жуткая вонища». На Вагонке из-за засора канализации подтопило улицы

Коммунальная авария произошла сегодня, 25 февраля, на Ленинградском проспекте. Вода из люков полилась на дорогу, доставив жителям множество неудобств.

«Пар идёт, лёд растаял там. Везде грязь и стоит жуткая вонища», — поделилась жительница района Юлия Мазина.

Причиной подтопления стал засор коммунальных сетей.

«Произошёл засор канализации в районе дома на Окунева, 38. Вода пошла наружу из колодцев. “Водоканал” засор устранил, выход воды прекращён», — рассказал АН «Между строк» заместитель главы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.

Сейчас последствия аварии устраняют дорожные службы и МУП «Тагильский трамвай».