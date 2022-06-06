Ветеран МВД просит Евгения Куйвашева не допустить до выборов в гордуму Нижнего Тагила Вадима Раудштейна и Игоря Базилевича

Известный в Нижнем Тагиле правозащитник, ветеран органов внутренних дел Александр Хворов, в прошлом сотрудник ОБХСС и ОБЭП, просит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не допустить до выборов в тагильскую городскую думу нового созыва действующих спикера гордумы Вадима Раудштейна и вице-спикера Игоря Базилевича. Об этом АН «Между строк» рассказал сам Александр Хворов.

Правозащитник возмущён тем, что Игорь Базилевич не был отстранён от деятельности в гордуме после того, как, по мнению Хворова, повлиял на то, чтобы его сына Владимира сотрудники ГИБДД не привлекали к предусмотренной законом ответственности за за грубое нарушение ПДД. Также Александр Хворов считает недостойной для участия в выборах в гордуму кандидатуру Вадима Раудштейна.

Своё обращение Хворов направил главе региона электронным письмом 3 июня. По его словам, он обратился к Евгению Куйвашеву не только как к руководителю Свердловской области, но и как к секретарю регионального отделения партии «Единая Россия».

«Узнав о том, что у них есть возможность выдвигать свои кандидатуры в качестве депутатов, я возмутился. Как они будут баллотироваться? Я за таких депутатов не могу проголосовать, поэтому решил принять меры. Жду ответа от губернатора, так как мне отвечали даже из администрации президента России», — рассказал АН «Между строк» Александр Хворов.

Напомним, в прошлом году началось рассмотрение судебного дела, в котором как свидетель фигурировал вице-спикер Игорь Базилевич. Согласно версии следствия, 10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял Владимир Базилевич, сын вице-спикера НТГД, лишённый на тот момент водительского удостоверения после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел, но протокол так и не составили.

По данным материалов дела, бывший начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов дал подчинённому сотруднику указание о необходимости освобождения водителя автомобиля от административной ответственности и возвращении ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД отпустили нарушителя.

В феврале Тагилстроевский суд вынес приговор Анатолию Чернову и его подчинённым. Бывшему силовику назначили два года колонии-поселения. Позже осуждённые решили обжаловать вердикт. Отметим, что дело все ещё рассматривается в Свердловском областном суде, окончательного решения по нему вынесено не было.

В Свердловском реготделении партии «Единая Россия» заявили, что вопрос об исключении из партии вице-спикера гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича рассмотрят только после того, как решение по делу будет принято Свердловским областным судом.