Весной 2023 года в Нижнем Тагиле откроют первое в Свердловской области общежитие для осуждённых женщин с детьми

При ИК-6 Нижнего Тагила весной следующего года начнёт работу общежитие для круглосуточного проживания осуждённых женщин с детьми. Это будет первое общежитие подобного плана в Свердловской области. Строительство здания было начато ещё в апреле 2021 года. Финансирование происходит за счёт федерального бюджета, сумма контракта составляет около 197 млн рублей. Общежитие рассчитано на проживание 70 детей. Через строящийся переход здание будет соединено с функционирующим в колонии домом ребёнка, где сейчас проживают дети до трёх лет. В построенном жилом помещении осуждённые женщины смогут круглосуточно проживать вместе со своими детьми (по две матери на комнату) до достижения ими возраста трёх лет. Уходя на работу, женщины будут оставлять детей в доме ребёнка.