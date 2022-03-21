Весна в Нижнем Тагиле откладывается ещё на неделю

В Свердловской области и Нижнем Тагиле третья неделя марта будет снежной и ветреной. Всё из-за арктических циклонов, которые проходят через регион.

В Нижнем Тагиле в понедельник, 21 марта, днём синоптики Уралгидрометцентра обещают небольшой снег и –1°C. Ночью до –4°C. Во вторник, 22 марта, днём ожидается переменная облачность и –1°C, ночью столбики термометров опустятся до –8 градусов. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

В среду, 23 марта, тагильчан ждут снег с дождём и 1 градус тепла в светлое время суток, а в тёмное –4°C. В четверг будет облачно, –1°C днём и –5°C ночью. Скорость ветра составит 16 метров секунду.

25 марта, в пятницу, ожидается переменная облачность, снег с дождём и ветер до 20 метров секунду. Днём воздух прогреется до +2°C днём, ночью столбики термометров опустятся до –8 градусов. В субботу, 26 марта, тагильчан ждёт переменная облачность и до –3°C в светлое время суток. Ночью похолодает до –11 градусов. В воскресенье, 27 марта, днём небольшой снег и около 0°C. Ночью температура воздуха охладится до –8 градусов. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.