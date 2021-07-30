Весна и Ясна, Антей и Данте и другие необычные имена, которыми свердловчане называли своих детей в 2021 году

В Свердловском загсе рассказали, какие имена давали уральцы своим детям в 2021 году. Как пишет газета «Тагильский рабочий», список наиболее распространённых имён не меняется уже несколько лет. Мальчиков называют Михаилами, Артёмами и Александрами, а девочек — Мариями, Софиями и Викториями.

Среди редких имён девочек, которые удивляли сотрудников загсов городов области, назвали такие: Весна, Владимира, Герда, Джорджия, Милослава, Констанция, Муза, Сения, Тайна, Уафия, Ярославна, Ясна. Из необычных мужских имён отметили следующие: Антей, Атамкул, Габриэль, Дан, Данте, Джеймс, Добромир, Егорий, Енисей, Космос, Лео, Марс, Стефано, Тим, Томислав, Финн, Урал.

За первое полугодие 2021 года в Свердловской области родилось 10 825 мальчиков и 10 227 девочек.