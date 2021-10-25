«Верю вам на слово, проходите». АН «Между строк» выяснило, как в общественных местах Нижнего Тагила проверяют QR-коды 

С 25 октября в Свердловской области на входах в спортивные объекты, административные здания, музеи, библиотеки и выставочные центры начали проверять QR-коды о вакцинации. С сегодняшнего дня проход в общественные места разрешён только тем, кто привит от COVID-19 или переболел меньше шести месяцев назад. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина проверила, как в общественных местах соблюдаются новые правила.

Мэрия Нижнего Тагила

Нашу проверку я решила начать с администрации города. Зашла в мэрию под видом обычного посетителя и направилась на второй этаж, но меня остановила сотрудница вахты. Она попросила предъявить QR-код и паспорт. Во время проверки данных женщина рассказала, что чиновников и депутатов она может пропускать в здание без проверки QR-кодов, так как они есть в специальном списке привитых сотрудников, который ей выдали накануне.

«В соответствии с указом губернатора Свердловской области была проведена проверка наличия QR-кода у сотрудников аппарата и депутатов Нижнетагильской городской думы. На основании проверки прошу пропускать с 25 октября в помещение администрации сотрудников аппарата Нижнетагильской городской думы и депутатов согласно представленному списку», — сказано в документе, подписанном председателем гордумы Вадимом Раудштейном.

Проверив QR-код, меня пропустили в здание. Вместе со мной в администрацию пытался пройти мужчина, у которого не было с собой паспорта. Ему пришлось возвращаться за документами в автомобиль.

Центральная библиотека

Проинспектировав администрацию, я отправилась в Центральную библиотеку на проспекте Строителей, 1а. На входе сказала, что мне нужна книга Льва Толстого, но просто так в здание меня не пустили. Здесь тоже проверяют QR-коды. Притворилась, что забыла паспорт дома. Вежливая сотрудница библиотеки говорит, что без документа, удостоверяющего личность, пройти в библиотеку нельзя. Благодаря студенческому билету меня пропустили в здание.

«Мы обязаны попросить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Конечно, лучше показать паспорт, но если его с собой нет, я прошу или водительское удостоверение, или студенческий, или другой документ, который подтвердит, что это ваш QR-код, а не другого человека», — сообщила сотрудница библиотеки.

При этом у сотрудников библиотеки QR-код на входе не спрашивают, так как все они либо прошли обязательную вакцинацию, либо недавно переболели коронавирусом.

Администрация Ленинского района

На входе пожилой охранник просит меня и ещё одну девушку показать QR-код. Пока мы ищем свой код на госуслугах, мужчина жалуется нам на нововведение.

«Сегодня утром спросил главу Ленинского района Геннадия Геннадьевича [Мальцева], как мне теперь работать, что делать. Он посмотрел на меня, улыбнулся и пошёл дальше. А я не знаю, как дальше быть. Сейчас на входе прошу показать QR-код», — рассказал охранник.

Однако меня и ещё одну девушку он пропустил в здание просто так, поверив нам на слово.

«Вижу, что вы долго ищете QR-код, значит, он у вас есть. Проходите, я вам верю. Проходите», — поторапливает нас охранник.

Наш журналист попала в здание администрации Ленинского района без проверки QR-кода

Минут пять погуляв по администрации Ленинского района, возвращаюсь обратно. Невзначай спрашиваю охранника, выдали ли ему какое-нибудь оборудование для сканирования QR-кодов. Говорит, что сотрудники администрации ему ничего не выдали и не объяснили.

ФОК «Президентский»

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» на Гальянке поплавать в бассейне без QR-кода с сегодняшнего дня нельзя. Перед покупкой входного билета меня просят показать QR-код и паспорт. Говорю, что паспорта и других документов с собой нет. Но прививка у меня стоит, в подтверждение этому показываю QR-код на госуслугах. Кассир говорит, что в первый раз меня пропустят, но в следующий раз паспорт обязательно должен быть с собой.

Ещё одна женщина, которая зашла вместе со мной в ФОК, тоже не взяла с собой документы. Говорит, что может показать фотографию паспорта. Женщина на кассе проверила её фото и QR-код и после пропустила в здание.

«QR-код должен быть у всех людей, достигших 18 лет. Несколько человек, которые пришли в ФОК без QR-кода, мы уже развернули», — рассказал один из сотрудников.

Администрация Тагилстроевского района

На входе меня встретила сторож Людмила Чихман. Спросила, куда я иду и где мой QR-код. Сегодня заместитель главы района дала ей задание проверять документы у всех посетителей администрации. Но как это делать, женщине не объяснили.

«Сейчас я просто прошу людей показать QR-код на госуслугах. Если у человека есть паспорт, прошу показать паспорт. Но за половину рабочего дня я проверила QR-код только у одного человека. Посетителей нет», — рассказала сторож.

Музейно-выставочный центр ЕВРАЗ НТМК

В городских музеях понедельник — выходной день. Но я всё-таки заглянула в один — в корпоративный музей НТМК. Центр тоже выполняет распоряжение губернатора Свердловской области. Специально для проверки QR-кодов здесь купили новый смартфон, который будет сканировать QR-коды посетителей. Пока музей посетить нельзя, потому что здесь нет Wi-Fi, а без него телефон не сможет сканировать QR-код. Планируется, что в эту среду Wi-Fi подключат и центр возобновит свою работу.

«Раньше на входе мы замеряли температуру, обрабатывали посетителям руки, выдавали маски и перчатки. Сейчас же к этим обязанностям добавим проверку QR-кодов. Мы понимаем, что эти меры необходимы для безопасности наших сотрудников и посетителей», — рассказала начальник музейно-выставочного центра Ольга Родина.

Сегодня наш журналист обошла шесть общественных мест. В пяти из них проверили наличие QR-кода. В трёх местах разрешили пройти без предъявление паспорта.