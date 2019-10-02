Верховный суд России признал незаконным указ губернатора Колымы Сергея Носова о премиях чиновникам

Верховный суд вынес решение о незаконности указа губернатора Магаданской области, экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова о солидных премиях госслужащим, пишет Znak.com.

Носов подписал указ о том, что некоторые высокопоставленные чиновники региона будут получать ежемесячные денежные поощрения в размере двух должностных окладов в случае их эффективной работы. После выпуска этого документа прокурор региона вынес протест, который губернатором был отклонён. Магаданским областным судом доводы прокуратуры также не были приняты во внимание, после этого надзорное ведомство подало апелляцию в ВС РФ.

«Верховным Судом РФ удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Магаданской области и приказ губернатора признан недействующим», — сообщается на сайте прокуратуры Магаданской области.

Подчёркивается, что указ главы региона противоречит нормам федерального и областного законодательства.

Сергей Носов был мэром Нижнего Тагила с 2012 по 2018 год. В мае 2018 года президент Владимир Путин назначил его врио губернатора Колымы, в сентябре Носов одержал победу на выборах главы Магаданской области, набрав 81,59% голосов.