Верховный суд России предложил не отправлять людей в колонию за «уголовный проступок»

Верховный суд России предложил внести в УК РФ понятие «уголовный проступок». К нему планируется относить преступление небольшой тяжести, совершённое впервые, за которое не предусмотрено лишение свободы. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Согласно законопроекту, данное правило будет действовать за исключением некоторых преступлений. В частности, Верховный суд РФ предложил относить к уголовным проступкам 53 состава преступления в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена главами 21, 22 и 23 раздела VIII УК РФ. Всего к этому понятию планируется отнести 112 составов преступлений.