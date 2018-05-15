Верховный суд России исключил НДС из кадастровой стоимости

Кадастровая стоимость недвижимости, на основании которой рассчитывается налог на имущество, не может включать в себя НДС, со ссылкой на решение Верховного суда России по делу торгового дома «Зеленоград» пишут «Ведомости».

Верховный суд решил, что нижестоящие суды неправомерно установили кадастровую стоимость объекта с учётом НДС. Рыночная стоимость объекта недвижимости, к которой приравнивается кадастровая, определяет наиболее вероятную цену, по которой он может быть продан, но само по себе определение рыночной стоимости для дальнейшей эксплуатации без продажи объекта не может быть поводом для включения НДС в кадастровую стоимость, следует из определения суда.

Раньше у судов не было единого подхода к тому, нужно ли учитывать НДС при установлении кадастровой стоимости. В мае 2017 года Минэкономики попросило Верховный суд обобщить практику по определению кадастровой стоимости объектов. Решение суд вынес в феврале 2018 года. Его позицию поддержал Минфин, отмечает газета.