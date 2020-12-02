Верховный суд разрешил продавцам не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд России отклонил иск Смоленского центра права и социологии, оспаривавшего методические рекомендации Минпромторга по обязательному использованию средств индивидуальной защиты, пишут «Открытые медиа».

В иске центр утверждал, что рекомендации Минпромторга противоречат Гражданскому кодексу, запрещающему односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от его исполнения, а также нарушают закон о защите прав потребителей, запрещающий обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.

Верховный суд подтвердил, что продавцы не могут оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, однако закон «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера» позволяет властям устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при режимах ЧС и повышенной готовности. Кроме того, обязанность выполнять предписания прописана и в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Суд напомнил, что индивидуальные предприниматели и юридические лица должны выполнять требования санитарного законодательства, а также соответствующих постановлений и предписаний.

«Из системного толкования приведённых правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в случае установления нормативным правовым актом субъекта РФ обязательного использования гражданами СИЗ и возможности отказа в обслуживании лиц, не соблюдающих указанное требование, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», — говорится в мотивационной части решения Верховного суда.

Центр уже обжаловал решение в апелляционной инстанции.