Верховный суд предложил запретить примирение сторон в делах о клевете и домашнем насилии

Пленум Верховного суда России направил в Госдуму законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающимися дел о домашнем насилии и дел о клевете, пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт об изменении вида уголовного преследования по части 1 статьи 115, статье 116.1 и части 1 статьи 128.1 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, и клевета).

Верховный суд считает необходимым исключить возможность рассмотрения таких дел в порядке частного обвинения мировыми судьями. Предлагается перевести их в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

В пояснительной записке к проекту закона в основном говорится о проблеме домашнего насилия. Авторы законопроекта обращают внимание на особую уязвимость жертв домашнего насилия и необходимость активного участия государства в их защите.