Верховный суд отменил срок давности для налоговых преступлений

Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением до тех пор, пока должник окончательно не рассчитается с государством, со ссылкой на постановление пленума Верховного суда пишут «Ведомости». Таким образом, для таких преступлений фактически отменяется срок давности.

В проекте содержится разъяснение, по которому налоговые преступления считаются длящимися и срок давности преследования по ним считается с момента погашения задолженности — то есть срок давности не начинает отсчитываться, пока есть долг. По словам опрошенного эксперта, фактически разъяснение (сам закон не менялся) означает отмену срока давности с обратной силой.

В то же время представитель Верховного суда Павел Одинцов сообщил изданию, что это только первое рассмотрение предложения, позже оно может быть скорректировано.