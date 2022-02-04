Верховный суд отказал тагильчанам в праве самостоятельно выбирать мэра

Верховный суд РФ отклонил иск активистов общественного движения «Тагил за перемены» в отношении проведения референдума о праве самостоятельного выбора мэра в городах Свердловской области. В качестве ответчика в суде выступили законодательное собрание Свердловской области и избирательная комиссия Свердловской области.

Заседание верховного суда РФ прошло 2 февраля 2022 года в Москве. Суд не поддержал гражданское право на самостоятельное волеизъявление по данному вопросу. Аналогичные решения приняли и суды низших инстанций, заседания которых ранее уже проходили в Екатеринбурге, а затем в Санкт-Петербурге. Теперь активисты Нижнего Тагила намерены обратиться в Конституционный суд РФ.

Напомним, прямые выборы мэров в свердловских городах отменили в апреле 2018 года решением ЗакСО. Сначала выборы были отменены в Екатеринбурге, затем — в других городах региона. На сегодня во всех муниципалитетах глав выбирают по «четвертой схеме»: депутаты голосуют за кандидатов, представленных конкурсной комиссией.